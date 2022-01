Djokovic ottiene il visto | ma è giallo sull’arresto

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Come volevasi dimostrare, i giornali italiani non c’avevano capito poco o nulla. Dopo giorni a tirare addosso a Novak Djockovic, colpevole di non essere diventato testimone primo del vaccino anti-Covid, dopo aver gioito per la sua “detenzione” nel centro migranti e il blocco del suo, dopo aver dato per certo che il giudice avrebbe dato torto al numero uno del tennis mondiale, ecco che puntualmente accade l’esatto contrario. Il giudice ha dato ragione a Novak, che ha vinto il ricorso contro l’Australia, dovrebbe poter lasciare l’hotel dove era “rinchiuso” e partecipare agli Australian Open che si apriranno il 17 gennaio. Il mistero dell’arresto Il condizionale, per ora, è d’obbligo. Il ministro dell’immigrazione australiano potrebbe infatti comunque decidere di revocare il, applicare tre anni di bando a, oppure ...