Djokovic | match ball | la corte gli dà ragione e annulla la sospensione del visto Ma ora il governo può opporsi

Advertising

FBiasin : “Visto cancellato: #Djokovic deve lasciare l’Australia”. Game, set, match. - officialmaz : 'Le regole sono regole'. Così il Primo Ministro australiano cancella il Visto a #Djokovic. Una figuraccia per il se… - CesnaBlancic08 : - paoloangeloRF : RT @LaDialettica: Quello che succederà nei prossimi giorni è ormai del tutto evidente: Djokovic verrà arrestato durante un match come se fo… - AvvGiannini : #Djokovic, match ball: la corte gli dà ragione e annulla la sospensione del visto. -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic match

La guerra trae l'Australia La vicenda era cominciata il 4 gennaio scorso, quandoaveva annunciato di essere in partenza per l'Australia grazie a un'esenzione medica dal vaccino. Il ...Sabato i legali dihanno sostenuto che il campione serbo aveva contratto il Coronavirus il 16 dicembre e per questo aveva diritto all'esenzione dalla vaccinazione. Come ha documentato Open , ...Il giudice annulla la decisione dell'ufficiale dell'immigrazione. Il ministro dell'interno potrebbe decidere unilateralmente di cancellare il visto comunque ...Intanto Djokovic ha lasciato l’albergo dove era ospitato per arrivare in tribunale dopo un permesso speciale dato dal giudice Il governo è stato anche condannato a pagare le spese legali. La decisione ...