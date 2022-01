Djokovic, l’udienza: può rimanere in Australia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic può rimanere in Australia e giocare gli Australian Open. È il risultato dell’udienza davanti alla corte federale presieduta a Melbourne dal giudice Anthony Kelly. Djokovic, no vax, era arrivato in Australia con un visto giudicato irregolare per l’esenzione al vaccino. Il governo Australiano ha accettato di revocare la decisione iniziale con cui aveva cancellato il visto del tennista, confinato per giorni al Park Hotel di Melbourne, ora lasciato dall’atleta, che recupera passaporto e effetti personali. Il governo ha riconosciuto di non aver fornito di non aver fornito a Djokovic sufficiente tempo, dopo la cancellazione del visto, per fornire una spiegazione supplementare. In teoria, il ministro dell’Immigrazione Alex ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novakpuòine giocare glin Open. È il risultato deldavanti alla corte federale presieduta a Melbourne dal giudice Anthony Kelly., no vax, era arrivato incon un visto giudicato irregolare per l’esenzione al vaccino. Il governono ha accettato di revocare la decisione iniziale con cui aveva cancellato il visto del tennista, confinato per giorni al Park Hotel di Melbourne, ora lasciato dall’atleta, che recupera passaporto e effetti personali. Il governo ha riconosciuto di non aver fornito di non aver fornito asufficiente tempo, dopo la cancellazione del visto, per fornire una spiegazione supplementare. In teoria, il ministro dell’Immigrazione Alex ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alla vigilia dell'udienza, per il governo australiano Djokovic va respinto. L'infezione da Covid non è una motivazi… - LiaCapizzi : @stanzaselvaggia Non è finita la farsa. Djokovic resta a Melbourne. Presentato ricorso: udienza lunedì. 'Novak è d… - News24_it : Djokovic, l’udienza: il giocatore può rimanere in Australia - Corriere della Sera - StraNotizie : Djokovic, l'udienza: può rimanere in Australia - italiaserait : Djokovic, l’udienza: può rimanere in Australia -