Djokovic, la comunità serba manifesta a Melbourne: “Free Novak” (VIDEO) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tamburi, fisarmoniche, sventolio di bandiere serbe e slogan tra cui quello: ‘Free Novak’. La comunità serba (ma non solo) si è radunata davanti agli uffici degli avvocati di Novak Djokovic a Melbourne per mostrare solidarietà al numero 1 al mondo. I legali stanno valutando l’evolversi della situazione dopo aver vinto il ricorso per il visto e in attesa della decisione del Governo. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tamburi, fisarmoniche, sventolio di bandiere serbe e slogan tra cui quello: ‘’. La(ma non solo) si è radunata davanti agli uffici degli avvocati diper mostrare solidarietà al numero 1 al mondo. I legali stanno valutando l’evolversi della situazione dopo aver vinto il ricorso per il visto e in attesa della decisione del Governo.SportFace.

Advertising

GPTurchi : RT @fratotolo2: L'#Australia è probabilmente il Paese che ha imposto le restrizioni più pesanti (pure con i campi quarantena per le comunit… - egopor : RT @fratotolo2: L'#Australia è probabilmente il Paese che ha imposto le restrizioni più pesanti (pure con i campi quarantena per le comunit… - PuntoCriticoWeb : RT @fratotolo2: L'#Australia è probabilmente il Paese che ha imposto le restrizioni più pesanti (pure con i campi quarantena per le comunit… - sportface2016 : #Djokovic, la comunità serba manifesta a Melbourne (VIDEO) - Trelkowsky2 : RT @fratotolo2: L'#Australia è probabilmente il Paese che ha imposto le restrizioni più pesanti (pure con i campi quarantena per le comunit… -