“Djokovic era a un evento il giorno dopo essere risultato positivo?”: il fratello del tennista non risponde e chiude la conferenza stampa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Chiusura inaspettata della conferenza stampa della famiglia di Novak Djokovic a Belgrado dopo quanto accaduto per partecipare al torneo degli Australian Open. Al fratello del campione serbo, infatti, è stato chiesto se fosse vero che il 16 dicembre il tennista fosse “risultato positivo e sapesse di essere positivo al Covid”. “Sì, l’intero processo era pubblico e tutti i documenti sono pubblici e legali”, ha risposto Djordje. Una giornalista, poi, ha chiesto: “Era a un evento il 17 dicembre?”. Djordje ha accennato un sorriso e non ha risposto: “Ok, questa la stampa è stata aggiornata, grazie per la vostra attenzione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Chiusura inaspettata delladella famiglia di Novaka Belgradoquanto accaduto per partecipare al torneo degli Australian Open. Aldel campione serbo, infatti, è stato chiesto se fosse vero che il 16 dicembre ilfosse “e sapesse dial Covid”. “Sì, l’intero processo era pubblico e tutti i documenti sono pubblici e legali”, ha risposto Djordje. Una giornalista, poi, ha chiesto: “Era a unil 17 dicembre?”. Djordje ha accennato un sorriso e non ha risposto: “Ok, questa laè stata aggiornata, grazie per la vostra attenzione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

stanzaselvaggia : “Accolgo la sua domanda per la sua parte accettabile”. Era Draghi, pareva Djokovic. - stanzaselvaggia : A proposito di #Djokovic. Visto che la sua partecipazione all’Australian Open era prevista da tempo, come pensava d… - Internazionale : Djokovic, fermato alla frontiera perché non vaccinato contro il covid-19, è stato liberato. Ma nell’hotel-prigione… - Simo07827689 : RT @stanzaselvaggia: “Accolgo la sua domanda per la sua parte accettabile”. Era Draghi, pareva Djokovic. - Marya85682491 : RT @stanzaselvaggia: “Accolgo la sua domanda per la sua parte accettabile”. Era Draghi, pareva Djokovic. -