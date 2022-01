Djokovic è libero (per ora), il governo australiano prende tempo: il suo visto può essere annullato in qualsiasi momento (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il governo australiano si è preso una notte per decidere sul visto di Novak Djokovic, dopo che il tribunale di Melbourne ha annullato la decisione dello stesso governo di cancellare il permesso di soggiorno del tennista. Al serbo era stato restituito il passaporto e si sarebbe potuto preparare per gli Australian Open, in programma dal prossimo 17 gennaio. Secondo l’avvocato del tennista, Nicholas Wood, il giudice Anthony Kelly aveva riconosciuto che Djokovic aveva soddisfatto i criteri richiesti dalle autorità australiane sulla copertura vaccinale anti Covid, tant’è che aveva ottenuto il permesso di viaggio prima della sua partenza in virtù dell’esenzione medica riconosciuta dalla Federtennis australiana e mostrata anche alla polizia di frontiera al suo arrivo. Alla ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilsi è preso una notte per decidere suldi Novak, dopo che il tribunale di Melbourne hala decisione dello stessodi cancellare il permesso di soggiorno del tennista. Al serbo era stato restituito il passaporto e si sarebbe potuto preparare per gli Australian Open, in programma dal prossimo 17 gennaio. Secondo l’avvocato del tennista, Nicholas Wood, il giudice Anthony Kelly aveva riconosciuto cheaveva soddisfatto i criteri richiesti dalle autorità australiane sulla copertura vaccinale anti Covid, tant’è che aveva ottenuto il permesso di viaggio prima della sua partenza in virtù dell’esenzione medica riconosciuta dalla Federtennis australiana e mostrata anche alla polizia di frontiera al suo arrivo. Alla ...

