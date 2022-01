Djokovic, c’è il visto. Il tribunale ribalta la decisione, il governo è pronto al ricorso (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ stata ribaltata la decisione del governo australiano di cancellare il visto di Novak Djokovic dal tribunale presieduto dal giudice Anthony Kelly. Per la corte il tennista serbo può restare in Australia e giocare l’Australian Open al via lunedì 17 gennaio a Melbourne. Il giudice ha riconosciuto che a Djokovic non è stato concesso abbastanza tempo per produrre prove sufficienti. Nonostante ciò, il ministro dell’immigrazione, Alex Hawke, può ora intervenire e impugnare la decisione e annullare il visto per altri motivi, fa sapere il Guardian. A far intendere l’orientamento del giudice era stata una frase in particolare: “Quel che mi lascia perplesso è che non comprendo cos’altro quest’uomo (Djokovic) avrebbe potuto ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ statata ladelaustraliano di cancellare ildi Novakdalpresieduto dal giudice Anthony Kelly. Per la corte il tennista serbo può restare in Australia e giocare l’Australian Open al via lunedì 17 gennaio a Melbourne. Il giudice ha riconosciuto che anon è stato concesso abbastanza tempo per produrre prove sufficienti. Nonostante ciò, il ministro dell’immigrazione, Alex Hawke, può ora intervenire e impugnare lae annullare ilper altri motivi, fa sapere il Guardian. A far intendere l’orientamento del giudice era stata una frase in particolare: “Quel che mi lascia perplesso è che non comprendo cos’altro quest’uomo () avrebbe potuto ...

