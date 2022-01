“Djokovic arrestato in Australia”, choc nel mondo dello sport: tutta la verità (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Ancora problemi per il campione serbo con le autorità locali La vicenda legata all’ingresso in Australia di Novak Djokovic sta vivendo contorni grotteschi. Quando la storia sembrava andare verso una naturale conclusione, con l’assegnazione al numero uno del mondo di tennis del visto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Ancora problemi per il campione serbo con le autorità locali La vicenda legata all’ingresso indi Novaksta vivendo contorni grotteschi. Quando la storia sembrava andare verso una naturale conclusione, con l’assegnazione al numero uno deldi tennis del visto L'articolo proviene da Inews24.it.

rtl1025 : ?? Novak #Djokovic non è stato arrestato: lo hanno detto diverse concordanti fonti del governo australiano e dell'or… - CorSport : +++ 'Incredibile, #Djokovic è stato arrestato in Australia' ?? - pasqualinipatri : Tennis, Djokovic non è stato arrestato: vince l’appello sull’espulsione dall’Australia legato alle normative Covid… - McGyver_79 : Questi sono coloro che dicono di agire per il bene delle persone: esito test PCR il 16 sera, il 17 è andato a far f… - WarmenBent : #Djokovic arrestato -