Disabili: replica 'scomposta' di un agente della municipale, proteste nel Napoletano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa suscitato un vespaio la risposta "scomposta" di un agente della polizia municipale di Afragola, popoloso comune alle porte di Napoli, che, via social, rispondendo alla richiesta di aiuto rivolta proprio alle forze dell'ordine locali da una associazione che tutela i Disabili, ha replicato: "Tutta la mia solidarietà… ma pure a voi solo perché avete una Disabilità parcheggiate ovunque, anche sopra il marciapiede. Siete uguali a noi anzi forse più cattivi…". Il post pubblicato su Fb ha provocato una serie di dure repliche da parte dei cittadini e, soprattutto, da parte dei vertici dell'associazione "La Battaglia di Andrea", presieduta da Asia Maraucci, con la quale subito si sono messi in contatto, per esprimere solidarietà e assicurare giustizia, il sindaco ...

