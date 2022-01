DIRETTA | Ritorno in classe, è scontro sulla riapertura: parlano Draghi, Bianchi e Speranza [VIDEO] (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, con i ministri della Salute, Roberto Speranza e dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, spiega le scelte del governo sulle misure anti-pandemia introdotte dal nuovo decreto. L'articolo DIRETTA Ritorno in classe, è scontro sulla riapertura: parlano Draghi, Bianchi e Speranza VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, con i ministri della Salute, Robertoe dell'Istruzione, Patrizio, spiega le scelte del governo sulle misure anti-pandemia introdotte dal nuovo decreto. L'articoloin, è

Advertising

orizzontescuola : DIRETTA | Ritorno in classe, è scontro sulla riapertura: parlano Draghi, Bianchi e Speranza [VIDEO] - infoitinterno : Ritorno in classe, domani alle 18 conferenza stampa con Draghi, Bianchi, Speranza e Locatelli. DIRETTA su Orizzonte… - Radio1Rai : #Scuola. E' il giorno del ritorno tra i banchi, ma Sicilia e Campania hanno rinviato rispettivamente di 3 giorni e… - paoloangeloRF : Il ritorno di Klay Thompson in diretta su Sky Sport - _shamelesss_ : @thatsslaura Già, il ritorno dei balletti sulle zeppe. L'ha detto lui in una diretta qualche giorno fa -