Dietro Vita da Wrestler: Intervista a Paolo Cellammare (Regista e sceneggiatore) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si avvicina sempre di più il debutto sul Ring di Maurizio Merluzzo, a SIW Giorno del Giudizio 2022, il prossimo 23 Gennaio a Collesalvetti (LI). Nelle scorse settimane, sul nostro sito vi abbiamo mostrato e fatto conoscere il progetto video “Vita da Wrestler”, realizzato da Merluzzo assieme al suo amico e “partner in crime” in tutti i suoi progetti su Youtube: il Regista e sceneggiatore Paolo Cellammare. Abbiamo pensato di farvi conoscere meglio entrambi (assieme ai loro progetti) con due interviste esclusive per ZW: nella prima conosciamo Paolo, la sua passione per il Wrestling, come è nato il progetto “Vita da Wrestler” e i suoi retroscena: Enrico: Innanzitutto grazie per aver concesso questa ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si avvicina sempre di più il debutto sul Ring di Maurizio Merluzzo, a SIW Giorno del Giudizio 2022, il prossimo 23 Gennaio a Collesalvetti (LI). Nelle scorse settimane, sul nostro sito vi abbiamo mostrato e fatto conoscere il progetto video “da”, realizzato da Merluzzo assieme al suo amico e “partner in crime” in tutti i suoi progetti su Youtube: il. Abbiamo pensato di farvi conoscere meglio entrambi (assieme ai loro progetti) con due interviste esclusive per ZW: nella prima conosciamo, la sua passione per il Wrestling, come è nato il progetto “da” e i suoi retroscena: Enrico: Innanzitutto grazie per aver concesso questa ...

Advertising

lastknight : Ho lottato per migliorare #Immuni dal punto di vista privacy (riuscendo nell’intento) E sprecando mesi della mia vi… - RaiTre : Una serata speciale dedicata a Franco Battiato, Pif dialogando con gli amici di una vita, dietro le quinte della ke… - zazoomblog : Dietro Vita da Wrestler: Intervista a Paolo Cellammare (Regista e sceneggiatore) - #Dietro #Wrestler: #Intervista… - clarissa_gmai : RT @lastknight: Ho lottato per migliorare #Immuni dal punto di vista privacy (riuscendo nell’intento) E sprecando mesi della mia vita. Per… - Uncanny_South : Io segnalo l'hashtag come dannoso coi puntini a dx. Poi che non mi interessa e lo faccio sparire. Ammetto però che… -