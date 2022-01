Dieci anni dal naufragio della Costa Concordia, il racconto in 25 foto (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'incidente avvenuto il 13 gennaio 2012 causò la morte di 32 persone e il ferimento di altre 157. Nel maggio 2017, il comandante della nave Francesco Schettino è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandono della nave. Oggi sconta la sua pena nel carcere romano di Rebibbia Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'incidente avvenuto il 13 gennaio 2012 causò la morte di 32 persone e il ferimento di altre 157. Nel maggio 2017, il comandantenave Francesco Schettino è stato condannato in via definitiva a 16di reclusione per omicidio colposo plurimo,colposo e abbandononave. Oggi sconta la sua pena nel carcere romano di Rebibbia

Advertising

reportrai3 : In dieci anni sono state abbattute 100mila bufale, perché infette di sospetta brucellosi o tubercolosi, su decision… - angelomangiante : Scamacca, classe '99. Potenza e tecnica. Tiro da fuori e colpo di testa. Già oggi forte e pronto per la nazionale… - francescacheeks : Siamo arrivati Lontano. Senza gradi di separazione. E con poche DISTRAZIONI ;) Dieci anni oggi da quel 5 gennaio de… - blazar30 : @SkyTG24 Però il titolo dell' articolo dice nove anni, il tweet dice dieci ...?? - Alessandrobarix : RT @doluccia16: Ma come mai le pandemie sono sempre finite dopo due anni o poco più e questa, leggo, dovrebbe durare dieci anni? La stanno… -