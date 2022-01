Didattica in Presenza, Emiliano: non si può Pretendere che i Genitori Mandino i Figli a Scuola se non Vogliono (Di lunedì 10 gennaio 2022) Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, parla del ritorno a Scuola in Presenza. “Solo i Genitori possono decidere sulla salute dei propri bambini. Anche solo salvare un bambino o una ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 10 gennaio 2022) Michele, presidente della Regione Puglia, parla del ritorno ain. “Solo ipossono decidere sulla salute dei propri bambini. Anche solo salvare un bambino o una ...

Advertising

elio_vito : Nella politica, come nella vita, ci vuole flessibilità, non rigidità, capacità di adattare le decisioni al cambiare… - pdnetwork : L’attività didattica in presenza deve svolgersi in sicurezza per tutta la comunità scolastica. Il prezzo calmiera… - Ettore_Rosato : La scuola non può chiudere. La didattica in presenza è una priorità. Ieri a #Controcorrente con Veronica Gentili. - corona_tweet : RT @SindacoCimmino: ? COVID: 34 POSITIVI, 6 GUARITI. SOSPESA L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 15 GENNAIO COME DA ORDINANZA SINDACA… - di_stabia : ? COVID: 34 POSITIVI, 6 GUARITI. SOSPESA L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 15 GENNAIO COME DA ORDINANZA SIN… -