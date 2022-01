De Luca: «Scuole aperte? Bambini usati come cavie, dal governo solo mezze misure» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Quando si continua sulla linea del “fare finta”, le conseguenze rischiano di pagarle i più piccoli. Parola del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che in un’intervista a Repubblica oggi va all’attacco del governo Draghi. Che intanto prepara l’impugnativa contro la sua ordinanza che ha chiuso le Scuole. Anche se qui il governatore ha molto da dire: ««Intanto non abbiamo chiuso proprio niente. Al di là di ideologismi e parole al vento, il motivo del contendere è solo questo: Dad per tre settimane per le medie e le elementari, per consentire una più vasta vaccinazione infantile e per scavallare il picco di contagi previsto per gennaio. E tutto questo accogliendo richieste pressanti di centinaia di presidi, di sindaci e di dirigenti sanitari. Le pare che ci sia motivo per fare crociate da parte del ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Quando si continua sulla linea del “fare finta”, le conseguenze rischiano di pagarle i più piccoli. Parola del presidente della Regione Campania Vincenzo De, che in un’intervista a Repubblica oggi va all’attacco delDraghi. Che intanto prepara l’impugnativa contro la sua ordinanza che ha chiuso le. Anche se qui il governatore ha molto da dire: ««Intanto non abbiamo chiuso proprio niente. Al di là di ideologismi e parole al vento, il motivo del contendere èquesto: Dad per tre settimane per le medie e le elementari, per consentire una più vasta vaccinazione infantile e per scavallare il picco di contagi previsto per gennaio. E tutto questo accogliendo richieste pressanti di centinaia di presidi, di sindaci e di dirigenti sanitari. Le pare che ci sia motivo per fare crociate da parte del ...

