De Luca: “Noi riteniamo di muoverci su un piano di piena legittimita?” (Di lunedì 10 gennaio 2022) De Luca sulla chiusura delle scuole Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica dove ha parlato della nuova … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 10 gennaio 2022) Desulla chiusura delle scuole Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica dove ha parlato della nuova … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

dantonio_luca : RT @deumanizzazione: Quello che mi ha ferito di più nella vita è stata aspettare. Aspettarsi che una persona reagisca come vorremmo,aspetta… - dantonio_luca : RT @stefani94584346: Dobbiamo essere noi il faro della nostra vita?? - Cinzy08_ : Mia figlia in DAD ...stamattina solo 6 bambini presenti,maestra di italiano assente perché positiva,forse forse De… - Luca_Angei : @Gianpaolo_5 @juventusfc Noi siamo signorili. Ma è anche vero che qualcuno la signorilità se la deve guadagnare. Fo… - luca_veneto : RT @mariogiordano5: Misure necessarie? #Draghi stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scende se… -