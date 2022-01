De Luca “bocciato” dal Tar | sospesa l’ordinanza della Regione Campania sulla chiusura delle scuole

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Tarha sospeso l’efficacia deldel presidente Vincenzo Deche disponeva lafino al 29 gennaio. È stato accolto il ricorso presentato da alcuni genitori e la presidentequinta sezione del Tar, Maria Abbruzzese, ha fissato la camera di consiglio il prossimo 8 febbraio. Il decreto cautelare del tribunale entrerebbe in vigore da subito, ripristinando la didattica in presenza per ledell’infanzia, elementari e medie e annullandonumero 1 del 7 gennaio, voluta dal governatore per contrastare la recrudescenza dei contagi da Coronavirus. Il fronte caldo trae governo Draghi Lo scontro...

Scuola, sospesa l'ordinanza I giudici amministrativi hannole motivazioni espresse da palazzo santa Lucia e depositate stamani accogliendo le istanze. 'Considerato, dunque, come non possa ...Ancora più tranchant il microbiologo Andrea Crisanti, che ha cosìle misure adottate: "...il prossimo? E' legittimo chiedersi se i tamponi rapidi tanto caldeggiati per le scuole daZaia ...Il Tar ha sospeso l’ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per criticità legate alla pandemia. Sono stati tre i ricorsi accolt ...Vincenzo De Luca viene bocciato dai giudici amministrativi. Il Tar della Campania, infatti, ha appena accolto uno dei ricorsi presentati contro l'ordinanza numero 1 del 2022 firmata dal presidente ...