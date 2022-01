De Luca bocciato dal Tar, le scuole in Campania devono riaprire: accolto il ricorso dei genitori, non del governo (Di lunedì 10 gennaio 2022) La quinta sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella parte in cui si rinvia al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. L’efficacia dell’ordinanza è quindi sospesa. Il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, con decreto cautelare ha accolto il ricorso e fissato la camera di consiglio. Il ricorso accolto è quello dei genitori, non quello presentato dal governo. Il presidente della quinta sezione del Tar Campania Maria Abbruzzese, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) La quinta sezione del Tarhailpresentato da alcunicontro l’ordinanza del presidente della RegioneVincenzo Denella parte in cui si rinvia al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per ledell’infanzia, elementari e medie. L’efficacia dell’ordinanza è quindi sospesa. Il presidente della quinta sezione del Tar, Maria Abbruzzese, con decreto cautelare haile fissato la camera di consiglio. Ilè quello dei, non quello presentato dal. Il presidente della quinta sezione del TarMaria Abbruzzese, ...

