“Davvero non ti è mai successo?”: Jessica Selassié derisa, l’hanno trattata come una sfigata [VIDEO] (Di lunedì 10 gennaio 2022) La gieffina Jessica Selassié viene derisa durante un gioco al Grande Fratello Vip, il web si rivolta: ecco tutti i dettagli della vicenda. Jessica Selassié durante il gioco (screenshot Twitter)Durante la diretta di ieri, i concorrenti del GF Vip hanno partecipato ad un gioco: ognuno di loro doveva leggere una domanda e gli altri dovevano rispondere “colpevole” qualora avessero effettuato l’azione.Jessica Selassié, durante il suo turno, ha chiesto ai gieffini: “Ho trovato scuse per non farlo ma in realtà non mi ero depilata”.La maggior parte dei vipponi ha risposto alla domanda affermando di essere colpevoli, mentre Jessica è rimasta in silenzio. Alcune coinquiline, tra cui Soleil e Sophie, hanno sostenuto che, almeno una volta nella vita, a tutte le ... Leggi su specialmag (Di lunedì 10 gennaio 2022) La gieffinavienedurante un gioco al Grande Fratello Vip, il web si rivolta: ecco tutti i dettagli della vicenda.durante il gioco (screenshot Twitter)Durante la diretta di ieri, i concorrenti del GF Vip hanno partecipato ad un gioco: ognuno di loro doveva leggere una domanda e gli altri dovevano rispondere “colpevole” qualora avessero effettuato l’azione., durante il suo turno, ha chiesto ai gieffini: “Ho trovato scuse per non farlo ma in realtà non mi ero depilata”.La maggior parte dei vipponi ha risposto alla domanda affermando di essere colpevoli, mentreè rimasta in silenzio. Alcune coinquiline, tra cui Soleil e Sophie, hanno sostenuto che, almeno una volta nella vita, a tutte le ...

Advertising

borghi_claudio : @Theskeptical_ @braveheartmmt @EmeiMarkus Molteplici fattori. Qualcuno ci crede davvero, qualcuno pensa che così fa… - valeriafedeli : Mi stringo al dolore dei familiari per la scomparsa di #SilviaTortora. Una donna forte, coraggiosa, una giornalista… - borghi_claudio : Panchina di fianco. Gruppo chiara provenienza zona uno Milano (vera). 'Ah Tizia non la frequento più. È no vax!' '… - patrizi98471293 : @liliaragnar MI SENTO DAVVERO AVVILITA IOOO STO GRAVE E CHIST VUONN SCRIV CHE SO MATTA È CARTA FALSE SIII E PAT… - malachiteblu : Una città che mi è piaciuta particolarmente è Livorno non ha monumenti importanti o chissacosa ma per me è davvero bellissima -