Davide Silvestri si distacca da Katia ma ormai è tardi: presi punti preziosissimi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Davide Silvestri, per molti spettatori del Grande Fratello VIP 6, era uno dei papabili vincitori di questa edizione. Poi però qualcosa si è rotto e la delusione più grande per tutti, è arrivata nella puntata in onda venerdì sera, quando anche dall'ex attore ci si aspettava una presa di posizione. Presa di posizione sulle frasi di Katia Ricciarelli che non c'è stata, anzi. Per l'ennesima volta Davide ha fatto il nome di Katia, salvandola, quando avrebbe potuto dare il suo voto a molti altri amici con i quali si trova bene nella casa del Grande Fratello VIP 6. Non lo ha fatto e forse in qualche modo, anche ascoltando gli altri, subito dopo la puntata, si è reso conto che questa vicinanza a Katia, non sta facendo molto bene. Nelle ultime ore Davide, ha quindi voluto avere ...

