Davide Silvestri, chi è la fidanzata Alessia: età, lavoro, Instagram, vita privata (Di lunedì 10 gennaio 2022) I riflettori si stanno per accendere sulla casa più spiata d’Italia e quella di stasera sarà una nuova ed emozionante puntata al Grande Fratello Vip. Al televoto tre concorrenti: Davide, Raffaella e Amedeo, sono loro quelli che rischiano l’eliminazione, che potrebbero salutare gli amici a poche settimane dall’inizio del reality più seguito di sempre. Ma conosciamo meglio la fidanzata di Davide Silvestri, Alessia. Davide Silvestri, chi è la fidanzata Alessia: età, lavoro Schivo, riservato sulla sua vita privata, geloso della sua intimità, ma anche l’unico che riesce a stare ai giochi, a divertirsi (e a far divertire). Stiamo parlando di Davide ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) I riflettori si stanno per accendere sulla casa più spiata d’Italia e quella di stasera sarà una nuova ed emozionante puntata al Grande Fratello Vip. Al televoto tre concorrenti:, Raffaella e Amedeo, sono loro quelli che rischiano l’eliminazione, che potrebbero salutare gli amici a poche settimane dall’inizio del reality più seguito di sempre. Ma conosciamo meglio ladi, chi è la: età,Schivo, riservato sulla sua, geloso della sua intimità, ma anche l’unico che riesce a stare ai giochi, a divertirsi (e a far divertire). Stiamo parlando di...

