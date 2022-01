Davide Silvestri a Katia Ricciarelli: “Se sbagli ancora non potrò difenderti” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sebbene in tanti, fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 avessero chiesto la squalifica di Katia Ricciarelli, dopo le numerose liti e le presunte frasi razziste nei confronti di Lulù Selassié, la soprano è rimasta in gioco, spalleggiata da ben cinque voti come preferita, tra cui anche quello di Davide Silvestri. Vi raccomandiamo... Gf Vip, la rivelazione di Patrizia Pellegrino su Alex Belli e Soleil Sorge Durante la puntata di venerdì 7 gennaio 2022, l’ex attore di Vivere, ha contribuito a regalare alla cantante l’immunità, anche se pare che la scelta non sia stata facile. Nonostante Katia sia una delle sue preferite, Davide l’ha avvertita dicendole che non potrà più difenderla se farà altri scivoloni ... Leggi su diredonna (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sebbene in tanti, fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 avessero chiesto la squalifica di, dopo le numerose liti e le presunte frasi razziste nei confronti di Lulù Selassié, la soprano è rimasta in gioco, spalleggiata da ben cinque voti come preferita, tra cui anche quello di. Vi raccomandiamo... Gf Vip, la rivelazione di Patrizia Pellegrino su Alex Belli e Soleil Sorge Durante la puntata di venerdì 7 gennaio 2022, l’ex attore di Vivere, ha contribuito a regalare alla cantante l’immunità, anche se pare che la scelta non sia stata facile. Nonostantesia una delle sue preferite,l’ha avvertita dicendole che non potrà più difenderla se farà altri scivoloni ...

