David Sassoli ricoverato: quali sono le condizioni di salute dell’ex volto del TG1 ed europarlamentare? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nelle ultime ore preoccupano le condizioni di salute di David Sassoli, ex giornalista di Rai 1 e parlamentare europeo. Le informazioni non sono molte, ma da quel che è noto Sassoli è ricoverato in ospedale dal 26 Dicembre scorso per alcune complicanze fisiche. David Sassoli ha cominciato la sua carriera come giornalista professionista fin dal 1986, lavorando per le maggiori testate nazionali. Arriva poi l’approdo in casa Rai e la nomina di vicedirettore del TG1. È stato una delle figure più amate dai telespettatori della rete nazionale dal 2006 al 2009. LEGGI ANCHE => Addio a Silvia Tortora: si spegne a soli 59 anni la giornalista figlia di Enzo Tortora Dopo l’esperienza Rai David ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nelle ultime ore preoccupano ledidi, ex giornalista di Rai 1 e parlamentare europeo. Le informazioni nonmolte, ma da quel che è notoin ospedale dal 26 Dicembre scorso per alcune complicanze fisiche.ha cominciato la sua carriera come giornalista professionista fin dal 1986, lavorando per le maggiori testate nazionali. Arriva poi l’approdo in casa Rai e la nomina di vicedirettore del TG1. È stato una delle figure più amate dai telespettatori della rete nazionale dal 2006 al 2009. LEGGI ANCHE => Addio a Silvia Tortora: si spegne a soli 59 anni la giornalista figlia di Enzo Tortora Dopo l’esperienza Rai...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ogni attività del presidente dell'Europarlamento David Sassoli è cancellata. Dal 26 dicembre è ricoverato 'per il s… - sbonaccini : Forza David Sassoli, ti siamo vicini. - ilpost : David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, è ricoverato per una grave complicanza dovuta a una disfunzione d… - annarigel : RT @OrtigiaP: David Sassoli ricoverato, grave complicanza per disfunzione al sistema immunitario Spiace..ma una delle conseguenze del sier… - CarlottaMarche7 : RT @HuffPostItalia: David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario -