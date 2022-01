David Sassoli ricoverato dal 26 dicembre | l’annuncio del portavoce

(Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – “Il presidente del Parlamento europeodal 26in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente dell’Europarlamento è cancellata”. Lo ha comunicato ildi, Cuillo. “Un grande abbraccio a. A lui va il mio più sentito augurio di pronta guarigione per combattere, più forte e meglio di prima, le tante battaglie in Parlamento e nella vita”, scrive sui social il ministro Renato Brunetta. E il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti l’ha incitato su Facebook: “Forza, siamo con ...

Roma, 10 gen 19:19 - Auguri e un abbraccio a, presidente del Parlamento europeo del quale abbiamo apprezzato passione ed equilibrio". Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Caro, ti aspettiamo ...A causa di una grave complicanza per una disfunzione del sistema immunitario, il Presidente del Parlamento Europeo,è ricoverato in un ospedale italiano dallo scorso 26 dicembre, per ...David Sassoli ricoverato in ospedale per grave complicanza dovuta a disfunzione sistema immunitario. Lo annuncia portavoce del Presidente Parlamento europeo ...Il Presidente del Parlamento Europeo è ricoverato in Italia dal 26 dicembre. Annullati gli impegni. A causa di una grave complicanza per una disfunzione del sistema immunitario, il Presidente del Parl ...