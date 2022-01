David Sassoli ricoverato | complicanza al sistema immunitario Gli auguri dal mondo politico

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento europeo,, dal 26 dicembre èin una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una gravedovuta ad una disfunzione del. Per questo ogni attività ufficiale del Presidente dell’europarlamento è cancellata L'articolo proviene da Firenze Post.

HuffPostItalia : David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario - Corriere : ?? Sassoli ricoverato - sbonaccini : Forza David Sassoli, ti siamo vicini. - complottista12 : RT @SteAlbamonte: David #Sassoli ricoverato, grave complicanza per disfunzione al sistema immunitario. @DavidSassoli forza ?? - Ago_SantilloM5S : Un abbraccio a @EP_President David Sassoli per una rapida guarigione. -

