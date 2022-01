David Sassoli, in gravi condizioni il presidente del parlamento europeo Ricoverato da due settimane (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ogni attività del presidente dell’Europarlamento David Sassoli è cancellata. Dal 26 dicembre è Ricoverato “per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”. Lo ha dichiarato il portavoce Roberto Cuillo. (ansa) L'articolo David Sassoli, in gravi condizioni il presidente del parlamento europeo <small class="subtitle">Ricoverato da due settimane</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ogni attività deldell’Euroè cancellata. Dal 26 dicembre è“per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”. Lo ha dichiarato il portavoce Roberto Cuillo. (ansa) L'articolo, inildel da due proviene da Noi Notizie..

