Dal 28 gennaio Sky Cinema 4K, primo canale in Italia dedicato al cinema in 4K HDR (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si accende il 28 gennaio il primo canale in Italia interamente dedicato al cinema in 4K HDR. Sky cinema 4K sarà disponibile sul canale 313, e si aggiunge agli 11 canali a brand Sky cinema, offrendo agli abbonati un'esperienza di visione ancora più coinvolgente. Il canale sarà visibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky cinema con Sky Q via satellite e con servizio opzionale HD...

