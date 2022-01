Dakar 2022, l’elettrico scrive la storia: Audi, scommessa vinta? (Di lunedì 10 gennaio 2022) È una Dakar davvero molto particolare ed interessante quella che si sta disputando sulle dune ed i percorsi impervi dell’Arabia SAudita. Dalle esplosioni delle vetture, alle polemiche generate dai piloti in pista (vedi Carlos Sainz) passando per gli investimenti durante le corse. Combattuta, anche, la lotta nelle classifiche generali con i corridori che, arrivati a meno di metà percorso, vogliono accumulare più vantaggio possibile sui rivali. La Tappa 8 di questa competizione, nella categoria Auto, profuma di futuro: Audi Sport è riuscita nell’impresa di piazzare due vetture in testa alla corsa realizzando una bellissima e significativa doppietta. Cosa c’è di strano? Entrambe le vetture sono sospinte da una propulsione elettrica. La Dakar 2022, quindi, apre definitivamente le sue porte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) È unadavvero molto particolare ed interessante quella che si sta disputando sulle dune ed i percorsi impervi dell’Arabia Sta. Dalle esplosioni delle vetture, alle polemiche generate dai piloti in pista (vedi Carlos Sainz) passando per gli investimenti durante le corse. Combattuta, anche, la lotta nelle classifiche generali con i corridori che, arrivati a meno di metà percorso, vogliono accumulare più vantaggio possibile sui rivali. La Tappa 8 di questa competizione, nella categoria Auto, profuma di futuro:Sport è riuscita nell’impresa di piazzare due vetture in testa alla corsa realizzando una bellissima e significativa doppietta. Cosa c’è di strano? Entrambe le vetture sono sospinte da una propulsione elettrica. La, quindi, apre definitivamente le sue porte ...

