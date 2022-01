Dad in Campania, il governo ricorre contro la Regione. De Luca: «Da Draghi solo mezze misure» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel giorno in cui il ritorno in Dad delle scuole elementari e medie in Campania prende la forma della carta bollata, il governatore Vincenzo De Luca lancia , via Repubblica, un altro siluro al governo. Ma procediamo con ordine e cominciamo dalle carte bollate. È notizia di queste ore del ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato contro la decisione del governatore di rinviare al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per le scuole elementari e medie. L’istanza va ad aggiungersi al ricorso presentato da alcuni genitori. Su quest’ultimo punto, il presidente della quinta sezione del Tar Campania ha ordinato alla Regione, che vi ha adempiuto entro il termine prestabilito (le ore 11 di oggi), di esibire «gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell’ordinanza ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel giorno in cui il ritorno in Dad delle scuole elementari e medie inprende la forma della carta bollata, il governatore Vincenzo Delancia , via Repubblica, un altro siluro al. Ma procediamo con ordine e cominciamo dalle carte bollate. È notizia di queste ore del ricorso presentato dall’Avvocatura dello Statola decisione del governatore di rinviare al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per le scuole elementari e medie. L’istanza va ad aggiungersi al ricorso presentato da alcuni genitori. Su quest’ultimo punto, il presidente della quinta sezione del Tarha ordinato alla, che vi ha adempiuto entro il termine prestabilito (le ore 11 di oggi), di esibire «gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell’ordinanza ...

Advertising

SkyTG24 : Scuola, Avvocatura di Stato presenta ricorso contro la Dad in #Campania - infoitinterno : Covid, la Regione Campania deposita gli atti a supporto della Dad: «Sospensione ordinanza causerebbe danni irrepara… - magdulka64 : RT @Virus1979C: Scuola – la diretta. Il rientro da Nord a Sud. I presidi: “200mila classi in dad in 7 giorni”. Il governo fa ricorso al Tar… - GiornaleCilento : «Stop alla dad in Campania», presidenti scuole chiedono intervento di Draghi - ilriformista : De Luca deposita le sue ragioni: è scontro aperto con #MarioDraghi sulla #dad in #Campania -