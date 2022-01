Dad, il Tar accoglie il ricorso dei genitori e sospende l’ordinanza di De Luca (Di lunedì 10 gennaio 2022) La quinta sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella parte in cui si rinvia al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. L’efficacia dell’ordinanza è quindi sospesa. Il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, con decreto cautelare ha accolto il ricorso e fissato la camera di consiglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) La quinta sezione del Tar Campania ha accolto ilpresentato da alcunicontrodel presidente della Regione Campania Vincenzo Denella parte in cui si rinvia al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. L’efficacia delè quindi sospesa. Il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, con decreto cautelare ha accolto ile fissato la camera di consiglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

