Dad, contro l’ordinanza di De Luca il Tar Campania accoglie anche i ricorsi di Palazzo Chigi e dei Ministeri (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto anche l’istanza cautelare presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell’Istruzione e della Salute e, contestualmente sospeso, anche in questo caso l’ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per criticita’ legate alla pandemia da Sars-Cov-2. La trattazione collegiale e’ stata fissata perl’8 febbraio prossimo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale dellaha accoltol’istanza cautelare presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e daidell’Istruzione e della Salute e, contestualmente sospeso,in questo casocon la quale la Regioneha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per criticita’ legate alla pandemia da Sars-Cov-2. La trattazione collegiale e’ stata fissata perl’8 febbraio prossimo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkyTG24 : Scuola, Avvocatura di Stato presenta ricorso contro la Dad in #Campania - fattoquotidiano : #Scuola, 2mila dirigenti contro Draghi e Bianchi: “Timori per escalation assenze prof” @alexcorlazzoli - middleagewome : ?sto letteralmente pregando per fare si che non prendano nessun provvedimento contro de Luca e ci facciano rimanere… - Franciscktrue : RT @TgLa7: Oltre 2 milioni di studenti sono tornati in aula. I presidi temono 'ritorno alla #Dad per 200 mila classi entro 1 settimana'. Il… - Dome689 : RT @TgLa7: Oltre 2 milioni di studenti sono tornati in aula. I presidi temono 'ritorno alla #Dad per 200 mila classi entro 1 settimana'. Il… -