Cristina Marino emozionata risponde alla dichiarazione d’amore in tv di Luca Argentero (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cristina Marino è la donna più invidiata del momento. Dopo la dichiarazione d’amore di Luca Argentero a Domenica In è difficile che un altro uomo possa dire parole più belle alla propria compagna. E da casa a seguire l’attore durante l’intervista di Mara Venier ovviamente c’era Cristina Marino. Si è emozionata e sui social ha subito risposto al marito grata perché felice, perché innamorata. “Le parole che seguono questo video mi hanno emozionata molto. Sono felice, innamorata e grata” ha commentato la moglie di Luca Argentero tra le sue stories postando anche quel momento così bello e vero. Le parole dell’attore, la sua dichiarazione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 gennaio 2022)è la donna più invidiata del momento. Dopo ladia Domenica In è difficile che un altro uomo possa dire parole più bellepropria compagna. E da casa a seguire l’attore durante l’intervista di Mara Venier ovviamente c’era. Si èe sui social ha subito risposto al marito grata perché felice, perché innamorata. “Le parole che seguono questo video mi hannomolto. Sono felice, innamorata e grata” ha commentato la moglie ditra le sue stories postando anche quel momento così bello e vero. Le parole dell’attore, la sua...

Advertising

Corriere : Luca Argentero e la dichiarazione d’amore alla moglie in diretta tv - occhio_notizie : La dedica di Luca Argentero in tv: la risposta di Cristina Marino #lucaargentero #cristinamarino - telodogratis : Cristina Marino scrive al marito Luca Argentero dopo l’intervista in tv - infoitcultura : Luca Argentero chi è, età, dove e quando è nato, ex moglie, Cristina Marino, figlia, vita privata, Instagram, film,… - infoitcultura : La vera storia di Cristina Marino moglie di Luca Argentero: chi è, età e figlia -