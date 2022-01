Cristiano Malgioglio | “È finita la storia con il mio fidanzato turco | non si può vivere solo di videochiamate”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) il vulcanico, dopo la lungacon Michael un ragazzo di Dublino durata dieci anni aveva ritrovato la felicità al fianco del giovane: un amore vissuto a distanza negli ultimi tempoi dettata dai ritmi dell’emergenza sanitaria in corso e che ha portato laal termine.l’ultimoun 38enneOggi il paroliere sarà tra gli ospiti del salotto pomeridiano di Serena Bortone, “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14 su Raiuno. In merito alla fine della suacon il 38enne di Istanbul, in un’intervista ad ilfattoquotidiano.it, la voce di Mi Sono Innamorato Di Tuo Marito aveva dichiarato: “È...