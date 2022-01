Covid Usa, record di 132.646 ricoveri: mai così tanti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 132.646 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali degli Stati Uniti, mai così tanti dallo scoppio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, mentre la variante Omicron particolarmente contagiosa ha fatto balzare il numero dei casi e quello dei ricoveri da fine dicembre. Solo a gennaio dello scorso anno si era registrato un dato simile, ma inferiore, di pazienti Covid ricoverati, 132.051. La Omicron è la variante dominante negli Stati Uniti, dove ha superato la Delta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 132.646 i pazientiricoverati negli ospedali degli Stati Uniti, maidallo scoppio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, mentre la variante Omicron particolarmente contagiosa ha fatto balzare il numero dei casi e quello deida fine dicembre. Solo a gennaio dello scorso anno si era registrato un dato simile, ma inferiore, di pazientiricoverati, 132.051. La Omicron è la variante dominante negli Stati Uniti, dove ha superato la Delta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Omicron minaccia le Olimpiadi, Pechino corre ai ripari Usa Sono 132.646 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali degli Stati Uniti, mai così tanti dallo scoppio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, mentre la variante Omicron ...

Il farmaco antivirale Paxlovid all'esame Ema. E Pfizer annuncia: a marzo vaccino contro Omicron La domanda presentata da Pfizer è per il trattamento del Covid da lieve a moderato in pazienti adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni con un peso di almeno 40 kg) e ad alto rischio ...

Coronavirus oggi. Covid: Usa, al via quarta dose vaccino ai fragili Il Sole 24 ORE Pallanuoto: sospensione temporanea per tutti i campionati causa covid È di pochi minuti fa infatti la notizia della Federnuoto che in ragione della situazione pandemica Covid-19 in atto ...

Omicron minaccia le Olimpiadi invernali, Pechino corre ai ripari Roma, 10 gennaio 2022 - Le ombre di Omicron sulle Olimpiadi di Pechino 2022, previste a febbraio. L'incubo a lungo temuto in Cina per gli imminenti Giochi invernali, più del boicottaggio diplomatico, ...

