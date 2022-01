Covid, ultime news. Agenas: occupazione terapie intensive al 17%, Trento al 29%. LIVE (Di lunedì 10 gennaio 2022) È quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenzia. Sono 15 in tutto le regioni passate in zona gialla. Da oggi in vigore anche le nuove regole sul Super Green pass obbligatorio per molte attività e le nuove norme che regolamentano la quarantena da contatto con un positivo. Figliuolo annuncia "finestre straordinarie" per la vaccinazione degli over 50. Si torna a scuola con lo spettro della Dad Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 gennaio 2022) È quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenzia. Sono 15 in tutto le regioni passate in zona gialla. Da oggi in vigore anche le nuove regole sul Super Green pass obbligatorio per molte attività e le nuove norme che regolamentano la quarantena da contatto con un positivo. Figliuolo annuncia "finestre straordinarie" per la vaccinazione degli over 50. Si torna a scuola con lo spettro della Dad

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Oggi 197.552 contagi nelle ultime 24 ore, 184 le vittime. Il tasso di positività scende dal 22% al 16,… - Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - infoitinterno : Oggi il rientro in classe tra misure anti-Covid e lo spettro della Dad. Le ultime notizie - News24_it : Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini - Corriere della Sera -