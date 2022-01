Covid. Uganda riapre scuole dopo 2 anni, chiusura record (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Uganda riapre oggi le scuole dopo quasi due anni. La chiusura per il Covid, la più lunga del mondo, rischia di avere un impatto gravissimo su una “generazione perduta” di ragazzi. Malgrado dal marzo 2020 le lezioni siano proseguite a distanza tramite radio, televisione e Internet, si ritiene che circa la metà dei 10,4 milioni di studenti abbia smesso di studiare, riferisce un’agenzia governativa. Oggi, scrive il New York Times, si teme che circa un terzo dei ragazzi non tornerà sui banchi: molti si sono messi a lavorare per aiutare i genitori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemie, ma vi sono anche ragazze diventate nel frattempo madri. Migliaia di scuole in difficoltà economiche non riprenderanno le lezioni e tanti insegnanti si sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’oggi lequasi due. Laper il, la più lunga del mondo, rischia di avere un impatto gravissimo su una “generazione perduta” di ragazzi. Malgrado dal marzo 2020 le lezioni siano proseguite a distanza tramite radio, televisione e Internet, si ritiene che circa la metà dei 10,4 milioni di studenti abbia smesso di studiare, riferisce un’agenzia governativa. Oggi, scrive il New York Times, si teme che circa un terzo dei ragazzi non tornerà sui banchi: molti si sono messi a lavorare per aiutare i genitori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemie, ma vi sono anche ragazze diventate nel frattempo madri. Migliaia diin difficoltà economiche non riprenderanno le lezioni e tanti insegnanti si sono ...

Advertising

RossanoZucca : Schools reopen in #Uganda after nearly-two-year #COVID19 closure. In Uganda riaprono le scuole e in Italia vogliono… - Antofer94_ : RT @SilvestriMd: L'Uganda riapre le scuole dopo ~80 wks. NPA: 1/3 degli studenti non tornerà per 'teen pregnancy, early marriage & child la… - superdrumm : RT @SilvestriMd: L'Uganda riapre le scuole dopo ~80 wks. NPA: 1/3 degli studenti non tornerà per 'teen pregnancy, early marriage & child la… - marrkino : RT @SilvestriMd: L'Uganda riapre le scuole dopo ~80 wks. NPA: 1/3 degli studenti non tornerà per 'teen pregnancy, early marriage & child la… - Astolfo84 : RT @SilvestriMd: L'Uganda riapre le scuole dopo ~80 wks. NPA: 1/3 degli studenti non tornerà per 'teen pregnancy, early marriage & child la… -