Covid | ' situazione deteriorata' | nuova stretta in Svezia

Advertising

lapoelkann_ : 1500 ricoverati negli ultimi 3 giorni per covid. A forza di dire che è un raffreddore con programmi tv pronti ad os… - AndreaMarcucci : La scuola aperta è un presidio di uguaglianza e di democrazia. Bene ha fatto il Presidente del Consiglio a rivendic… - GiovaQuez : Zuccatelli, presidente ordine medici di Napoli: “La situazione è critica, ci serve aiuto ora. Rischiamo di perderne… - Io_Selvatica : RT @Pgreco_: E quindi la tachipirina (e vigile attesa) aggrava la situazione dei contagiati Covid. Mentre l'antinfiammatorio aiuta a preven… - Antongiulio2 : RT @mentecritica: Scuola di mia figlia: prof di italiano, matematica e lingue assenti. Supplenti indisponibili. Classe gestita da insegnant… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid situazione

ANSA Nuova Europa

Quasi il 70% di ristoranti, bar e caff sono in perdita a causa delle misure anti -. A rivelarlo l'associazione di categoria Gastrosuisse. Stando a una nota odierna, lasi aggravata con l'introduzione dell'obbligo per i clienti di disporre del certificatoe ...Nuova stretta anti -in Svezia, dopo il rapido aumento dei casi degli ultimi giorni. "Laè indubbiamente deteriorata. Il livello di contagi è ai massimi storici", ha spiegato la premier Magdalena ...SPERANZA. "Resta non vaccinato poco più del 10% delle persone che hanno più di 12 anni, eppure questa piccola minoranza occupa 2/3 dei posti in terapia intensiva e il 50% dei posti letto in area medic ...Tenuto conto che gran parte delle attività di promozione e valorizzazione del prodotto vino prevedono azioni di ospitalità tra soggetti provenienti da diverse nazioni, ho chiesto al Ministro Patuanell ...