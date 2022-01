Covid, ricoveri in aumento al San Pio: il bollettino aggiornato (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale a 79 il numero di pazienti ricoverati nell’area Covid dell’ospedale San Pio di Benevento. Si registra dunque un aumento nel dato, nonostante le due dimissioni rese note oggi dall’azienda ospedaliera. Più del 50% dei pazienti ricoverati al San Pio proviene da altre province (43 contro i 36 residenti nel Sannio). Nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale a 79 il numero di pazienti ricoverati nell’areadell’ospedale San Pio di Benevento. Si registra dunque unnel dato, nonostante le due dimissioni rese note oggi dall’azienda ospedaliera. Più del 50% dei pazienti ricoverati al San Pio proviene da altre province (43 contro i 36 residenti nel Sannio). Nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

GiovaQuez : Società italiana di chirurgia: 'La riduzione degli interventi è drammatica. Posti letto di chirurgia dimezzati, blo… - repubblica : Covid, boom di contagi ma in rianimazione crollo dei ricoveri rispetto a un anno fa - Open_gol : L’immunologo dell’Università di Milano: «I non vaccinati contribuiscono al 75% dei ricoveri in terapia intensiva e… - cribertolla : RT @AStramezzi: Quindi, il Medico ammette alla RAI, che in Ospedale, solo chi ha avuto la terza dose viene conteggiato tra i malati Covid v… - Agato_Agato : RT @AStramezzi: Quindi, il Medico ammette alla RAI, che in Ospedale, solo chi ha avuto la terza dose viene conteggiato tra i malati Covid v… -