Covid, Ricciardi: “Italia supererà 300mila contagi” – Video (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Italia rischia mezzo milione di contagi Covid al giorno? “500mila mi sembra esagerato, però sono numeri sicuramente alti, e credo che sfonderanno il muro dei 300 mila”, dice Walter Ricciardi, presidente Federazione mondiale di Sanità Pubblica, ospite di Buongiorno su Sky Tg24. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’rischia mezzo milione dial giorno? “500mila mi sembra esagerato, però sono numeri sicuramente alti, e credo che sfonderanno il muro dei 300 mila”, dice Walter, presidente Federazione mondiale di Sanità Pubblica, ospite di Buongiorno su Sky Tg24. L'articolo proviene daSera.

Advertising

SkyTG24 : #Covid, #Ricciardi a #SkyTG24: “Con questi numeri, su scuola misure insufficienti”. Le parole del consigliere scien… - Adnkronos : 'Con mix #varianti sarà gennaio catastrofico', le parole di Ricciardi. #Covid. - LaStampa : Covid, Ricciardi: 'Con la riapertura le scuole possono diventare detonatore di contagi' - riccardosanna14 : RT @ImolaOggi: Covid - Scuola in sicurezza, Ricciardi: 'vaccinare il 90-95% di bambini; sembra una percentuale alta, ma non lo è' https://… - sindelicato : RT @ImolaOggi: Covid - Scuola in sicurezza, Ricciardi: 'vaccinare il 90-95% di bambini; sembra una percentuale alta, ma non lo è' https://… -