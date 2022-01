Covid, prima fornitura di 6mila mascherine Ffp2 per carceri (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una prima fornitura di 6mila mascherine Ffp2 è stata consegnata oggi dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che le distribuirà negli istituti. Lo si apprende da fonti di via Arenula. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Unadiè stata consegnata oggi dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che le distribuirà negli istituti. Lo si apprende da fonti di via Arenula. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

