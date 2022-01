Covid, Pfizer annuncia: “A marzo pronto il vaccino contro Omicron” (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha annunciato che il vaccino contro Omicron “sarà pronto a marzo” e che l’azienda “ha già iniziato a produrre le dosi”. In un’intervista alla Cnbc, ha detto che il vaccino “sarà efficace anche contro le altre varianti del Covid che stanno circolando”. Nel frattempo L’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ha avviato la valutazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per la pillola di Pfizer contro il Covid, il Paxlovid. Il parere potrebbe arrivare entro poche settimane, se i dati presentati saranno sufficientemente solidi. Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’amministratore delegato di, Albert Bourla, hato che il“sarà” e che l’azienda “ha già iniziato a produrre le dosi”. In un’intervista alla Cnbc, ha detto che il“sarà efficace anchele altre varianti delche stanno circolando”. Nel frattempo L’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ha avviato la valutazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per la pillola diil, il Paxlovid. Il parere potrebbe arrivare entro poche settimane, se i dati presentati saranno sufficientemente solidi.

