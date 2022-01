Covid | Papa Francesco | “La pandemia ha penalizzato la scuola | le tecnologie non bastano “

Advertising

nzingaretti : Nel corso dell’udienza privata con Papa Francesco, ho comunicato la decisione della @RegioneLazio di investire per… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Quanta falsità: il tennista serbo recita la parte della vittima con l'aiuto di mamma e papà. e avvocati. Non solo non… - francescagraz1 : Quanta falsità: il tennista serbo recita la parte della vittima con l'aiuto di mamma e papà. e avvocati. Non solo… - cercandocasae : RT @MediasetTgcom24: Covid, il Papa: 'L'indecisione politica genera confusione' #covid - fisco24_info : Covid, Papa Francesco: «Vaccinarsi è un obbligo morale». E sui migranti: «Basta muri e fili spinati»: Tutta la popo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Papa

TGCOM

CosìFrancesco . Ma "in un mondo dai forti contrasti ideologici", "tante volte ci si lascia ... Picco tra fine gennaio e prima decade di febbraio Il vaccino anti -"servirà una volta all'anno ...La 'carenza di fermezza decisionale e di chiarezza comunicativa' nella lotta al'genera confusione, crea sfiducia e mina la coesione sociale, alimentando nuove tensioni'. A sostenerlo èFrancesco, secondo il quale l'impegno della politica deve essere quello di '...«Proseguire lo sforzo per immunizzare quanto più possibile la popolazione»: è l’appello del Papa, che nel tradizionale discorso di inizio d’anno al Corpo diplomatico ha fatto notare come «la lotta all ...SOLO TEXTO. Excelencias, señoras y señores: Ayer concluyó el tiempo litúrgico de Navidad, período privilegiado para cultivar las relaciones familiares, que a veces nos encuen ...