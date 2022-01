Covid oggi Vda, 450 nuovi contagi: bollettino 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 450 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 10 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri. I positivi attuali sono 5.149 di cui 5.097 in isolamento domiciliare, 46 ricoverati in ospedale, sei in terapia intensiva. il totale delle persone guarite è di 14.954 unità, 175 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 491. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 450 ida Coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, 102022, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri. I positivi attuali sono 5.149 di cui 5.097 in isolamento domiciliare, 46 ricoverati in ospedale, sei in terapia intensiva. il totale delle persone guarite è di 14.954 unità, 175 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 491. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

