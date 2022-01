Covid oggi Sardegna, 1.792 contagi e 4 morti: bollettino 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 1.792 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 gennaio 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi di positività sono stati confermati sulla base di 3.327 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.061 tamponi. I 4 decessi sono un uomo di 63 anni, residente nella provincia di Oristano; 1 donna di 91 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 uomo di 92 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna e 1 paziente residente nella provincia di Nuoro. Lo comunica la Regine Sardegna. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (2 in più di ieri). Quelli ricoverati in area medica ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 1.792 i nuovida coronavirus102022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 4. I nuovi casi di positività sono stati confermati sulla base di 3.327 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.061 tamponi. I 4 decessi sono un uomo di 63 anni, residente nella provincia di Oristano; 1 donna di 91 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 uomo di 92 anni, residente nella provincia del Sude 1 paziente residente nella provincia di Nuoro. Lo comunica la Regine. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (2 in più di ieri). Quelli ricoverati in area medica ...

