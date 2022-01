Covid oggi Puglia | 2 813 contagi e morti | bollettino 10 gennaio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 2.813 i nuovida coronavirus10in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I nuovi casi, individuati attraverso 39.642 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.571; Bat: 97; Brindisi: 56; Fa: 313; Lecce: 620; Taranto: 123; Residenti fuori regione: 17; Provincia in definizione: 16. Sono 64.281 le persone attualmente positive, 444 quelle ricoverate in area non critica e 45 in terapia intensiva. Dati complessivi: 356.196 casi totali, 6.341.935 tamponi eseguiti, 284.891 persone guarite e 7.024 persone decedute. L'articolo proviene da Italia Sera.

