Covid oggi Lombardia | 17 581 contagi e 61 morti A Milano 7 355 nuovi casi

Sono 17.581 i nuovi contagi oggi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 61 morti per un totale di 35.464 dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 86.367 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un indice di positività del 20,3%. I ricoverati negli ospedali della regione sono 2.999, 112 in più da ieri, e quelli in terapia intensiva 246, 2 rispetto a ieri. Sono 7.355 i nuovi casi positivi al Coronavirus, registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 2.733 in città. A Bergamo sono 1.837, a Brescia 1.725, a Como 513, a Cremona 324, a Lecco 295, a Lodi 338, a Mantova 349, a Monza e ...

