Covid oggi Italia, "crescono ricoveri: arrivati al 24%" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Negli ultimi due giorni l'occupazione delle terapie intensive è stabile "al 17% mentre aumenta (+1%) la percentuale di occupazione dei posti letto Covid in area non critica: dal 23% registrato l'8 dicembre al 24% dell'ultimo aggiornamento (9 dicembre)". E' quanto emerge dall'ultimo bollettino di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il tasso di occupazione dei posti letto Covid sale in 13 Regioni. Secondo l'aggiornamento dei dati dell'Agenas, "la Valle d'Aosta al 45%, Abruzzo al 22%, Calabria al 36%, Campania 23%, Friuli al 27%, Lazio al 23%, Lombardia al 28%, Molise 16%, la provincia di Bolzano al 16%, Piemonte al 30%, Sicilia al 30%, Toscana al 21%, Umbria al 30%, Liguria 36%". Sono stabili ma oltre soglia del 15%: la Basilicata (19%), l'Emilia Romagna (21%), le Marche (25%), la provincia di Trento (20%), la Puglia (16%).

