Covid oggi Italia, 101.762 contagi e 227 morti: bollettino 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 101.762 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 10 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 227 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 612.821 tamponi con un tasso di positività al 16,6%. I ricoverati con sintomi sono 693, 16.340 in totale. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 14 ingressi in terapia intensiva per un totale di 1.606 occupate in Italia. PUGLIA – Sono 2.813 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 gennaio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 101.762 i nuovida Coronavirus in, lunedì 102022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 227. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 612.821 tamponi con un tasso di positività al 16,6%. I ricoverati con sintomi sono 693, 16.340 in totale. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 14 ingressi in terapia intensiva per un totale di 1.606 occupate in. PUGLIA – Sono 2.813 i nuovida coronavirus10in Puglia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2 ...

