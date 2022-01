Covid oggi Italia, 101.762 contagi e 227 morti: bollettino 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 101.762 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 10 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 227 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 612.821 tamponi con un tasso di positività al 16,6%. I ricoverati con sintomi sono 693, 16.340 in totale i pazienti nei reparti Covid. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 14 ingressi in terapia intensiva per un totale di 1.606 occupate in Italia. Al netto dei dimessi, oggi in rianimazione ci sono undici pazienti in più. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 7.554.344 persone, mentre ne sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 101.762 i nuovida Coronavirus in, lunedì 102022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 227. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 612.821 tamponi con un tasso di positività al 16,6%. I ricoverati con sintomi sono 693, 16.340 in totale i pazienti nei reparti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 14 ingressi in terapia intensiva per un totale di 1.606 occupate in. Al netto dei dimessi,in rianimazione ci sono undici pazienti in più. Dall'inizio dell'emergenza sono stateate 7.554.344 persone, mentre ne sono ...

