Covid, news. Crescono i ricoveri (+693) e le terapie intensive (+11). LIVE (Di lunedì 10 gennaio 2022) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 612.821. Crescono le terapie intensive (+11) e i ricoveri (+693). Draghi in conferenza stampa: "Italiani, vaccinatevi. Chi ha più di 50 anni rischia di più, dai non vaccinati proviene la gran parte dei problemi". Da oggi in vigore anche le nuove regole sul Super Green pass obbligatorio. L'ad di Pfizer: “A marzo nuovo vaccino”. La Società Italiana di Chirurgia: "La riduzione degli interventi chirurgici è drammatica, è l'altra faccia del Covid" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 gennaio 2022) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 612.821.le(+11) e i). Draghi in conferenza stampa: "Italiani, vaccinatevi. Chi ha più di 50 anni rischia di più, dai non vaccinati proviene la gran parte dei problemi". Da oggi in vigore anche le nuove regole sul Super Green pass obbligatorio. L'ad di Pfizer: “A marzo nuovo vaccino”. La Società Italiana di Chirurgia: "La riduzione degli interventi chirurgici è drammatica, è l'altra faccia del

