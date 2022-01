Covid, nelle Marche i nuovi contagi sono 879 (con tamponi al minimo), positivi al 20,9%, incidenza record. Province, dove il virus corre di ... (Di lunedì 10 gennaio 2022) ANCONA - Uno sguardo ai dati e uno alla notizia che è stata isolata una nuova variante , la Deltacron , una combinazione delle ultime due. Una più pericolosa per la salute e l'altra più infettante. E ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 10 gennaio 2022) ANCONA - Uno sguardo ai dati e uno alla notizia che è stata isolata una nuova variante , la Deltacron , una combinazione delle ultime due. Una più pericolosa per la salute e l'altra più infettante. E ...

Advertising

sscnapoli : ?? Victor è negativo al Covid-19 ?? @victorosimhen9 rientrerà in Italia nelle prossime ore! ?? #ForzaNapoliSempre - Agenzia_Ansa : I ricoveri nelle unità di terapia intensiva per Covid-19 sono 25,6 volte più numerosi nei non vaccinati rispetto a… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Oggi 197.552 contagi nelle ultime 24 ore, 184 le vittime. Il tasso di positività scende dal 22% al 16,… - CronacheMc : IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - L'incidenza dei positivi torna superiore al 20%, il tasso cumulativo ogni 100mi… - Rolfi39 : RT @EdoardoBuffoni: Cose che dopo DUE anni di Covid NON sono state fatte per le scuole: - test gratuiti in classe - riduzione classi polla… -